Свыше 300 человек продолжают искать пропавшую 5-летнюю волгоградку
300 полицейских, сотрудников Росгвардии, следователей, волонтеров и казаков продолжают вести поиски пропавшей в Калачевском районе Волгоградской области 5-летней Софьи Четвертновой.
300 полицейских, сотрудников Росгвардии, следователей, волонтеров и казаков продолжают вести поиски пропавшей в Калачевском районе Волгоградской области 5-летней Софьи Четвертновой.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в главке, 17 сентября на помощь калачевским полицейским прибыл сводный отряд ГУ МВД по Волгоградской области. Проведение мероприятий находится под личным контролем начальника ведомства
Глава региона объявил денежное вознаграждение за информацию, которая может помочь найти правоохранителям девочку.