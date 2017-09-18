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09:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Свыше 300 человек продолжают искать пропавшую 5-летнюю волгоградку

300 полицейских, сотрудников Росгвардии, следователей, волонтеров и казаков продолжают вести поиски пропавшей в Калачевском районе Волгоградской области 5-летней Софьи Четвертновой.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в главке, 17 сентября на помощь калачевским полицейским прибыл сводный отряд ГУ МВД по Волгоградской области. Проведение мероприятий находится под личным контролем начальника ведомства генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.

Глава региона объявил денежное вознаграждение за информацию, которая может помочь найти правоохранителям девочку.

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