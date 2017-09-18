В Уфе на Набережной в Сипайлово обвалился грунт
Видео с разрушенной пешеходной дорожкой прислали в редакцию «Комсомольской Правды».
Видео с разрушенной пешеходной дорожкой прислали в редакцию «Комсомольской Правды».
Накануне в Уфе на Набережной реки Уфы произошел обвал грунта. Видео разрушенной пешеходной дорожки прислали в редакцию «Комсомольской Правды» читатели.
На видео видно, как провалился участок асфальта, и треснула плита ограждения. Разрушение произошло в районе дамбы на реке Уфа.
О причинах провала асфальтированной дорожки пока не известно.
Напомним, этот случай далеко не первый в столице Башкирии. Еще один провал асфальта произошел вчера, 17 сентября, на улице Бессонова. Фотографию провала на проезжей части выложили в сеть подписчики группы БашДТП.