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07:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на Набережной в Сипайлово обвалился грунт

Видео с разрушенной пешеходной дорожкой прислали в редакцию «Комсомольской Правды».

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Уфе на Набережной реки Уфы произошел обвал грунта. Видео разрушенной пешеходной дорожки прислали в редакцию «Комсомольской Правды» читатели.

На видео видно, как провалился участок асфальта, и треснула плита ограждения. Разрушение произошло в районе дамбы на реке Уфа.

О причинах провала асфальтированной дорожки пока не известно.

Напомним, этот случай далеко не первый в столице Башкирии. Еще один провал асфальта произошел вчера, 17 сентября, на улице Бессонова. Фотографию провала на проезжей части выложили в сеть подписчики группы БашДТП.

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