В Уфе на Набережной в Сипайлово обвалился грунт

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Уфе на Набережной реки Уфы произошел обвал грунта. Видео разрушенной пешеходной дорожки прислали в редакцию «Комсомольской Правды» читатели.

На видео видно, как провалился участок асфальта, и треснула плита ограждения. Разрушение произошло в районе дамбы на реке Уфа.

О причинах провала асфальтированной дорожки пока не известно.