Комсомольчан отправили под суд за «спектакль» об ограблении киоска

В Комсомольске правоохранители завершили расследование кражи денег из киоска. В произошедшем обвиняют четверых местных жителей, в том числе работницу торговой точки. Подельники похитили 152 тысячи рублей, сделав вид, что произошло ограбление.

Одним из фигурантов дела стала 41-летняя комсомольчанка — продавец киоска. Женщина похитила 30 тысяч рублей из кассы киоска, а для того, чтобы скрыть недостачу, попросила 23-летнюю приятельницу найти пособников и вместе с ними инсценировать разбойное нападение.

В ночное время двое молодых людей 19 и 20 лет в масках ворвались в помещение киоска и потребовали выручку у работницы, угрожая ей предметом, который внешне был похож на пистолет. Действия подельников зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом павильоне.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, похищенные деньги злоумышленники потратили на собственные нужды. У продавца торговой точки на момент обыска осталось 50 тысяч рублей, которые нашли и изъяли полицейские. Правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его в суд. Лже-налётчики дожидаются приговора под подпиской о невыезде.