Комсомольчан отправили под суд за «спектакль» об ограблении киоска
Злоумышленник разыграли одно преступление, чтобы скрыть другое.
Злоумышленник разыграли одно преступление, чтобы скрыть другое.
В Комсомольске правоохранители завершили расследование кражи денег из киоска. В произошедшем обвиняют четверых местных жителей, в том числе работницу торговой точки. Подельники похитили 152 тысячи рублей, сделав вид, что произошло ограбление.
Одним из фигурантов дела стала 41-летняя комсомольчанка — продавец киоска. Женщина похитила 30 тысяч рублей из кассы киоска, а для того, чтобы скрыть недостачу, попросила 23-летнюю приятельницу найти пособников и вместе с ними инсценировать разбойное нападение.
В ночное время двое молодых людей 19 и 20 лет в масках ворвались в помещение киоска и потребовали выручку у работницы, угрожая ей предметом, который внешне был похож на пистолет. Действия подельников зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом павильоне.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало об инсценировке преступлений. Например, на такую меру пришлось пойти правоохранителям, чтобы вычислить заказчиков убийства бизнесмена. Злоумышленники захотели устранить конкурента и наняли для этого человека в Хабаровске, который оказался порядочным и обратился в полицию. Тогда стражи порядка разыграли смерть предпринимателя.