Челябинский областной суд ужесточил наказание убийце из Бакала

Саткинский городской суд признал Устюгова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Устюгов был ранее Устюгов судим за убийство и отбывал 11 лет 10 месяцев за решеткой. Он освободился в 2012 году. Уму установлен административный надзор сроком на 8 лет.

Как сообщили агентству в областной прокуратуре, в апреле 2017 года Устюгов в Бакале вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми молодыми людьми. В ходе ссоры он нанес одному из них нанес удар складным ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

Гособвинение посчитало мягким вынесенный Саткинским судом приговор. «При назначении наказания суд не учел наличие рецидива в действиях виновного, назначив осужденному чрезмерно мягкое наказание», — отметили в прокуратуре.