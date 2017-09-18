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08:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинский областной суд ужесточил наказание убийце из Бакала

Челябинский областной суд усилил наказание рецидивисту из Бакала (Саткинский район, Челябинская область) Устюгову за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку.

Саткинский городской суд признал Устюгова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Устюгов был ранее Устюгов судим за убийство и отбывал 11 лет 10 месяцев за решеткой. Он освободился в 2012 году. Уму установлен административный надзор сроком на 8 лет.

Как сообщили агентству в областной прокуратуре, в апреле 2017 года Устюгов в Бакале вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми молодыми людьми. В ходе ссоры он нанес одному из них нанес удар складным ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

Гособвинение посчитало мягким вынесенный Саткинским судом приговор. «При назначении наказания суд не учел наличие рецидива в действиях виновного, назначив осужденному чрезмерно мягкое наказание», — отметили в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда признала доводы прокурора обоснованными и изменила приговор городского суда. Устюгову назначено наказание 3 года 4 месяца лишения свободы.

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