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08:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ДТП с грузовиком блокировало движение трамваев

В понедельник, 18 сентября, около 10:00 произошло ДТП на улице 2-й Восточной — аккурат в месте для разворота через трамвайные пути в районе пересечения с улицей Сыропятской.

Одним из участников аварии стал грузовик ЗИЛ, что спровоцировало же ДТП — неизвестно.

Однако, если причина аварии остается тайной, то ее следствие стало очевидным — остановилось движение трамваев по 2-й Восточной и прилегающим территориям. Так, по данным путям проходят трамвайные маршруты № 1 и № 4.

На месте работают инспекторы ГИБДД. В пресс-службе ведомства сообщили, что вскоре движение будет возобновлено. В аварии никто не пострадал.

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