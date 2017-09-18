В Омске ДТП с грузовиком блокировало движение трамваев

Одним из участников аварии стал грузовик ЗИЛ, что спровоцировало же ДТП — неизвестно.

Однако, если причина аварии остается тайной, то ее следствие стало очевидным — остановилось движение трамваев по 2-й Восточной и прилегающим территориям. Так, по данным путям проходят трамвайные маршруты № 1 и № 4.