В Омске ДТП с грузовиком блокировало движение трамваев
В понедельник, 18 сентября, около 10:00 произошло ДТП на улице 2-й Восточной — аккурат в месте для разворота через трамвайные пути в районе пересечения с улицей Сыропятской.
В понедельник, 18 сентября, около 10:00 произошло ДТП на улице 2-й Восточной — аккурат в месте для разворота через трамвайные пути в районе пересечения с улицей Сыропятской.
Одним из участников аварии стал грузовик ЗИЛ, что спровоцировало же ДТП — неизвестно.
Однако, если причина аварии остается тайной, то ее следствие стало очевидным — остановилось движение трамваев по 2-й Восточной и прилегающим территориям. Так, по данным путям проходят трамвайные маршруты № 1 и № 4.
На месте работают инспекторы ГИБДД. В