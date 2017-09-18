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09:08 (мск), источник: Югополис

На Кубани в массовой аварии погибли 3 человека, пятеро травмированы

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и оперативных служб.

Источник: Югополис

По предварительным данным 3 человека погибли и пятеро получили травмы различной степени тяжести в результате массового ДТП в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон».

Тяжелая авария произошла около трех часов ночи 18 сентября в районе станицы Кущевской, при повороте на село Степное. Здесь столкнулись 6 легковых автомобилей.

Погибли 3 человека — двое мужчин и женщина. Пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на месте происшествия работают специалисты правоохранительных органов и медики. Подробности и обстоятельства случившегося будут известны позже.

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