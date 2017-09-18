Спасатели МЧС присоединились к поискам грибника в Комсомольском районе

К поискам 55-летнего мужчины, который ушёл в лес утром 16 сентября и до сих пор не вернулся домой, присоединились сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы ведомства Екатерина Потворова, гражданин потерялся неподалеку от садового товарищества «Луч» в Комсомольском районе края и первоначальный розыск грибника результатов не принёс.

Сотрудники МЧС напоминают: перед походом в лес за ягодами и грибами необходимо продумать маршрут и предупредить родственников или друзей о том, куда вы направитесь, и когда планируете вернуться. Не стоит отправляться в тайгу, если ожидается ухудшение метеоусловий. Помните, одежда должна быть яркой, камуфляж и куртки защитного цвета только затруднят поиск. Перед выходом в лес необходимо подготовиться и иметь при себе полностью заряженный сотовый телефон, нож, фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке, воду и запас продуктов.



Мобильный не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить даже без сим-карты, для этого необходимо набрать номер «112» и объяснить оператору своё местонахождение.