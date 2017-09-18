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09:21 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в детском лагере в Одессе: школьница спасла 8 ребят

МИНСК, 18 сен — Sputnik. Школьница спасла восемь младших ребят из горящего здания детского лагеря «Виктория» в Одессе, сообщил депутат местного городского Совета Александр Иваницкий.

Трагедия в детском лагере «Виктория», в котором находилось 150 детей, произошла в ночь на 16 сентября. Огонь вспыхнул в одном из корпусов лагеря (здание было деревянным), площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В момент ЧП в строении находилось 42 ребенка. В результате жертвами стали трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

«Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от восьми до десяти лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей», — приводит слова Иваницкого местное издание «Думская».

По словам депутата, девочка, когда ее доставили в больницу, потеряла сознание. Сейчас школьница находится в реанимации. «Идет на поправку», — добавил Иваницкий.

В настоящее время прокуратура Одесской области проводит следственные действия в местных органах власти. Накануне было начато досудебное расследование по фактам халатности должностных лиц райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что директору лагеря и его помощнику может быть объявлено подозрение. В Нацполиции Украины подчеркнули, что все лица, виновные в пожаре, будут привлечены к ответственности.

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