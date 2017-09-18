Пожар в детском лагере в Одессе: школьница спасла 8 ребят

Трагедия в детском лагере «Виктория», в котором находилось 150 детей, произошла в ночь на 16 сентября. Огонь вспыхнул в одном из корпусов лагеря (здание было деревянным), площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В момент ЧП в строении находилось 42 ребенка. В результате жертвами стали трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

«Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от восьми до десяти лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей», — приводит слова Иваницкого местное издание «Думская».

По словам депутата, девочка, когда ее доставили в больницу, потеряла сознание. Сейчас школьница находится в реанимации. «Идет на поправку», — добавил Иваницкий.

В настоящее время прокуратура Одесской области проводит следственные действия в местных органах власти. Накануне было начато досудебное расследование по фактам халатности должностных лиц райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и органах местного самоуправления.