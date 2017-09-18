На востоке Москвы потушили горевший склад

По данным ведомства, которые размещены на сайте ведомства, около трех часов ночи поступила информация о загорании в складском здании на улице Амурской, дом 1. Горела продукция в одноэтажном кирпичном здании склада на площади 300 квадратных метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 500 «квадратов», но огонь был локализован.