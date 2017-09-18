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08:37 (мск), источник: РИА Новости

На востоке Москвы потушили горевший склад

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пожар на складе в районе Гольяново на востоке Москвы ликвидирован, пострадавших нет, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено, сообщил в понедельник столичный главк МЧС.

По данным ведомства, которые размещены на сайте ведомства, около трех часов ночи поступила информация о загорании в складском здании на улице Амурской, дом 1. Горела продукция в одноэтажном кирпичном здании склада на площади 300 квадратных метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 500 «квадратов», но огонь был локализован.

«В 07.52 пожар на складе улица Амурская, дом 1 ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в аккаунте Twitter.

​Отмечается, что превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено. До ближайших жилых домов расстояние составляет более 500 метров.

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