На Камчатке эвакуировали туриста-мечтателя из Владивостока

На Камчатке за туристом из Владивостока пришлось отправлять вертолёт медицины катастроф. Мужчина просто воплощал свою мечту в реальность, покоряя Срединный хребет самостоятельно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным министерства здравоохранения Камчатского края, срочная эвакуация понадобилась приморцу на Срединном хребте. 54-летний приморец на рейсовом автобусе доехал до села Эссо, а затем пешком отправился покорять Срединный хребет. Примерно в 120 километрах к югу от посёлка Паланы мужчина почувствовал резкие боли в ноге. Ко всему прочему у туриста закончились продукты.

Мужчине удалось сообщить с случившемся в главное управление МЧС России по Камчатскому краю по спутниковому телефону. За туристом вылетел вертолёт центра медицины катастроф.

Специалисты доставили пострадавшего в Олюторскую районную больницу. Врачи диагностировали небольшое переохлаждение, которое и вызвало боли в ноге. Сам путешественник заявил, что просто воплотил свою мечту погулять по Камчатке.