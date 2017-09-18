На Камчатке эвакуировали туриста-мечтателя из Владивостока
На Срединном хребте приморскому путешественнику стало плохо.
На Срединном хребте приморскому путешественнику стало плохо.
На Камчатке за туристом из Владивостока пришлось отправлять вертолёт медицины катастроф. Мужчина просто воплощал свою мечту в реальность, покоряя Срединный хребет самостоятельно, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным министерства здравоохранения Камчатского края, срочная эвакуация понадобилась приморцу на Срединном хребте. 54-летний приморец на рейсовом автобусе доехал до села Эссо, а затем пешком отправился покорять Срединный хребет. Примерно в 120 километрах к югу от посёлка Паланы мужчина почувствовал резкие боли в ноге. Ко всему прочему у туриста закончились продукты.
Мужчине удалось сообщить с случившемся в главное управление МЧС России по Камчатскому краю по спутниковому телефону. За туристом вылетел вертолёт центра медицины катастроф.
Специалисты доставили пострадавшего в Олюторскую районную больницу. Врачи диагностировали небольшое переохлаждение, которое и вызвало боли в ноге. Сам путешественник заявил, что просто воплотил свою мечту погулять по Камчатке.
К слову, всего за минувшие выходные центр медицины катастроф сделал четыре санитарных рейса.