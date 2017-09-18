В Екатеринбурге разгромили салон сотовой связи у Таганского ряда

Напомним, что в последнее время в уральской столице участились налеты на салоны сотовой связи. Так, в конце минувшей недели пострадали торговые точки «Евросети» на ЖБИ и «Связного» на перекрестке улиц Старых Большевиков и Космонавтов. Ранее группа из 13 налетчиков ночью ворвалась в ТРЦ «Кит», где также разгромила салоны связи. По данным на пятницу, задержать удалось не всех — четверых нападавших ищут.