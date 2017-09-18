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08:59 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге разгромили салон сотовой связи у Таганского ряда

Сегодня утром в Екатеринбурге вновь совершен налет на салон сотовой связи в районе Таганского ряда.

По данным городского УМВД, сигнал об инциденте на улице Технической поступил правоохранителям в 05:00 понедельника. На место выехала следственно-оперативная группа.

Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в последнее время в уральской столице участились налеты на салоны сотовой связи. Так, в конце минувшей недели пострадали торговые точки «Евросети» на ЖБИ и «Связного» на перекрестке улиц Старых Большевиков и Космонавтов. Ранее группа из 13 налетчиков ночью ворвалась в ТРЦ «Кит», где также разгромила салоны связи. По данным на пятницу, задержать удалось не всех — четверых нападавших ищут.

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