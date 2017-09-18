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09:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе полиция задержала серийного вора-домушника

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе сегодня ночью полиция задержала серийного вора-домушника. Сообщение о том, что в квартиру дома по улице Гагарина проник неизвестный, поступило в отдел МВД по микрорайону «Сипайлово».

Как установили следователи, вор-неудачник проник в квартиру и перепугался, увидев там дочь хозяев дома. Незнакомцу пришлось спасаться бегством. Как оказалось, подозреваемый проник в помещение через окно второго этажа.

Однако далеко уйти злоумышленник не смог, его задержали подоспевшие сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, что серийный домушник за ночь совершил две кражи.

Выяснилось, что в эту ночь мужчина наведался с визитом еще в один офис. Там задержанный беспрепятственно вынес все, что ему приглянулось. В настоящее время похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города.

Объяснить свой поступок стражам порядка 29-летний ранее неоднократно судимый уфимец так и не смог.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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