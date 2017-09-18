В Уфе полиция задержала серийного вора-домушника
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе сегодня ночью полиция задержала серийного
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе сегодня ночью полиция задержала серийного
Как установили следователи,
Однако далеко уйти злоумышленник не смог, его задержали подоспевшие сотрудники
Выяснилось, что в эту ночь мужчина наведался с визитом еще в один офис. Там задержанный беспрепятственно вынес все, что ему приглянулось. В настоящее время похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли.
Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города.
Объяснить свой поступок стражам порядка 29-летний ранее неоднократно судимый уфимец так и не смог.
По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает