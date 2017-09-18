В Уфе полиция задержала серийного вора-домушника

Как установили следователи, вор-неудачник проник в квартиру и перепугался, увидев там дочь хозяев дома. Незнакомцу пришлось спасаться бегством. Как оказалось, подозреваемый проник в помещение через окно второго этажа.

Однако далеко уйти злоумышленник не смог, его задержали подоспевшие сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, что серийный домушник за ночь совершил две кражи.

Выяснилось, что в эту ночь мужчина наведался с визитом еще в один офис. Там задержанный беспрепятственно вынес все, что ему приглянулось. В настоящее время похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города.

Объяснить свой поступок стражам порядка 29-летний ранее неоднократно судимый уфимец так и не смог.