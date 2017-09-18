МЧС предупредило об опасности тайфуна «Талим» для Дальнего Востока России

По данным спасателей, тайфун может привести к затоплению отдельных районов, обрывам электропередачи и авариям на объектах ЖКХ.

По данным спасателей, тайфун может привести к затоплению отдельных районов, обрывам электропередачи и авариям на объектах ЖКХ.

В прошедшие выходные тайфун «Талим» обрушился на Японию. Он стал причиной гибели по меньшей мере одного человека, погибшего под оползнем, который был вызван сильными дождями. Еще трое человек считаются пропавшими без вести, 35 человек пострадали. На острове Хоккайдо тайфун парализовал движение транспорта.