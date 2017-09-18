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09:19 (мск), источник: РБК

МЧС предупредило об опасности тайфуна «Талим» для Дальнего Востока России

Тайфун «Талим» движущийся от Японии к России, может причинить ущерб российскому Дальнему Востоку, принеся с собой ливни и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Хабаровскому краю.

Источник: AFP 2017

Аналогичное предупреждение выпустило и управление МЧС соседнего Приморского края.

По данным спасателей, тайфун может привести к затоплению отдельных районов, обрывам электропередачи и авариям на объектах ЖКХ.

МЧС Приморского края предупредило о возможном усилении ветра до 17 — 22 м/с. Местному населению рекомендуется принять необходимые меры безопасности.

В прошедшие выходные тайфун «Талим» обрушился на Японию. Он стал причиной гибели по меньшей мере одного человека, погибшего под оползнем, который был вызван сильными дождями. Еще трое человек считаются пропавшими без вести, 35 человек пострадали. На острове Хоккайдо тайфун парализовал движение транспорта.

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