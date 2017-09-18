В Екатеринбурге на трамвайных путях сбили женщину
Очевидцы сообщают, что в районе перекрестка улиц Металлургов и Викулова сегодня утром сбили женщину.
Очевидцы сообщают, что в районе перекрестка улиц Металлургов и Викулова сегодня утром сбили женщину.
Соответствующую информацию размещают подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург». По имеющимся данным, пешеход попала под автомобиль, а не под трамвай. На месте очевидцы заметили две машины реанимации.
В городском ГИБДД сообщили, что проверяют информацию о ДТП. В