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09:21 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге на трамвайных путях сбили женщину

Очевидцы сообщают, что в районе перекрестка улиц Металлургов и Викулова сегодня утром сбили женщину.

Соответствующую информацию размещают подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург». По имеющимся данным, пешеход попала под автомобиль, а не под трамвай. На месте очевидцы заметили две машины реанимации.

В городском ГИБДД сообщили, что проверяют информацию о ДТП. В пресс-службе ведомства пообещали предоставить комментарий позже.

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