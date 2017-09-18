Абоненты Beeline остались без интернета из-за пожара в Астане

«В Астане сегодня наблюдаются перебои в работе проводного интернета Beeline. Проблемы возникли не по нашей вине, но мы пытаемся минимизировать последствия этого. Как вы знаете, ночью в здании бизнес-центра “Оркен” по улице Бейбитшилик произошел серьезный пожар. Именно там находится наша узловая станция. Как пишут в открытых источниках, возгорание началось в баре “Драф” и перекинулось на крышу здания. Спасибо пожарным, которые оперативно устранили возгорание. Однако в данный момент бизнес-центр обесточен, на месте работают эксперты, соответственно обесточены и наши серверные. Коллеги из технических служб Beeline работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу интернета. Все оборудование функционально, и все, чего мы ждем — это подачи энергии в здание. Я буду держать вас в курсе», — написал Бендзь.