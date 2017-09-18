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09:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Абоненты Beeline остались без интернета из-за пожара в Астане

АСТАНА, 18 сен — Sputnik. В Астане возникли перебои в работе проводного интернета Beeline, связанные с пожаром в бизнес-центре «Оркен». Пострадала узловая станция оператора.

Источник: Sputniknews.kz

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан Алексей Бендзь.

«В Астане сегодня наблюдаются перебои в работе проводного интернета Beeline. Проблемы возникли не по нашей вине, но мы пытаемся минимизировать последствия этого. Как вы знаете, ночью в здании бизнес-центра “Оркен” по улице Бейбитшилик произошел серьезный пожар. Именно там находится наша узловая станция. Как пишут в открытых источниках, возгорание началось в баре “Драф” и перекинулось на крышу здания. Спасибо пожарным, которые оперативно устранили возгорание. Однако в данный момент бизнес-центр обесточен, на месте работают эксперты, соответственно обесточены и наши серверные. Коллеги из технических служб Beeline работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу интернета. Все оборудование функционально, и все, чего мы ждем — это подачи энергии в здание. Я буду держать вас в курсе», — написал Бендзь.

Сообщается, что серверы восстановлены для 80% клиентов.

Пожар в «Драфте» произошел 17 сентября 2017 года, в 22.49. В кухонном помещении произошло возгорание вытяжки, потолочного перекрытия и наружной обшивки, с последующим переходом огня на кровлю 4-этажного здания бизнес-центра.

Из здания эвакуированы 40 человек, жертв и пострадавших нет.

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