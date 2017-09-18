Абоненты Beeline остались без интернета из-за пожара в Астане
АСТАНА, 18 сен — Sputnik. В Астане возникли перебои в работе проводного интернета Beeline, связанные с пожаром в
АСТАНА, 18 сен — Sputnik. В Астане возникли перебои в работе проводного интернета Beeline, связанные с пожаром в
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан Алексей Бендзь.
«В Астане сегодня наблюдаются перебои в работе проводного интернета Beeline. Проблемы возникли не по нашей вине, но мы пытаемся минимизировать последствия этого. Как вы знаете, ночью в здании
Сообщается, что серверы восстановлены для 80% клиентов.
Пожар в «Драфте» произошел 17 сентября 2017 года, в 22.49. В кухонном помещении произошло возгорание вытяжки, потолочного перекрытия и наружной обшивки, с последующим переходом огня на кровлю 4-этажного здания
Из здания эвакуированы 40 человек, жертв и пострадавших нет.