В Свердловской области вандалы разбили памятник отцам, бросающим детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает правонарушителей, повредивших в городе Березовском (Свердловская область) памятник отцам, бросающим детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

Памятник, посвященный отцам, бросающим детей, установили в Березовском 16 сентября за счет пожертвований. Автор работы — екатеринбургский скульптор Роман Кашин. В центре скульптурной композиции — девочка, которая просит не бросать ее. Еще один такой памятник планировалось установить в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга.