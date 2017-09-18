В Красноярске пожилой мужчина упал в подвал и умер от травм

Пожилой мужчина погиб, упав в подвал гаража в Красноярске. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Житель Красноярска разбился насмерть при падении с высоты около трех метров в подвальное помещение. Он скончался на месте от полученных травм. Несчастный случай произошёл 17 сентября в одном из гаражей на улице Джамбульская краевого центра. Тело погибшего извлекли спасатели, после чего передали его сотрудникам полиции, которые проводят проверку по данному факту.