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11:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пожилой мужчина упал в подвал и умер от травм

Пенсионер разбился насмерть от падения с 3-метровой высоты.

Пожилой мужчина погиб, упав в подвал гаража в Красноярске. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Житель Красноярска разбился насмерть при падении с высоты около трех метров в подвальное помещение. Он скончался на месте от полученных травм. Несчастный случай произошёл 17 сентября в одном из гаражей на улице Джамбульская краевого центра. Тело погибшего извлекли спасатели, после чего передали его сотрудникам полиции, которые проводят проверку по данному факту.

Отмечается, что мужчине было 79 лет. Что он делал в гараже, неизвестно. Очевидцы сообщают, что в помещении было темно, что могло спровоцировать падение.

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