Уроженка Казахстана обвиняется в подготовке теракта в Ростове-на-Дону
АСТАНА, 18 сен — Sputnik.
АСТАНА, 18 сен — Sputnik.
В город Ростов Татьяна Карпенко переехала из российского городка Цимлянск, а Наталья Гришина — из Казахстана. По предварительной версии, девушки попали под влияние радикальных группировок как «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», которые запрещены в России, Казахстане и ряде других стран.
Подсудимые обвиняются в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности, а также незаконном обороте взрывных устройств и склонении лица к совершению преступления.
«Оглашение приговора в отношении Карпенко и Гришиной начнется в 10.00 мск (13.00 аст) 18 сентября», — прокомментировала представитель суда Алена Катькалко.
С октября 2015-го по январь 2016 года подсудимые, как полагает следствие, попытались устроить теракт в ТЦ в
Для совершения самоподрыва были подготовлены взрывные устройства, детонатор и саморезы. Следственный комитет считает, что девушки использовали камуфлированный жилет для скрытого ношения оружия.
Государственный обвинитель требовала назначить ранее Татьяне Карпенко наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Наталью Гришину осудить на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
В деле о подготовке теракта фигурирует жительница Ставропольского края Виктория Семенова, которая признала вину и пошла на сделку со следствием. Выяснилось, что под диваном в доме осужденной было спрятано взрывное устройство для совершения теракта. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
В ходе предварительных слушаний подсудимые Гришина и Карпенко свою вину признать отказались. Обе девушки официально нигде не работали, имеют неоконченное высшее образование. У Татьяны Карпенко есть трехлетняя дочь и, по данным СМИ, женщина ранее обвинялась по статье уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».