Уроженка Казахстана обвиняется в подготовке теракта в Ростове-на-Дону

Источник: Sputniknews.kz

В город Ростов Татьяна Карпенко переехала из российского городка Цимлянск, а Наталья Гришина — из Казахстана. По предварительной версии, девушки попали под влияние радикальных группировок как «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», которые запрещены в России, Казахстане и ряде других стран.

Подсудимые обвиняются в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности, а также незаконном обороте взрывных устройств и склонении лица к совершению преступления.

«Оглашение приговора в отношении Карпенко и Гришиной начнется в 10.00 мск (13.00 аст) 18 сентября», — прокомментировала представитель суда Алена Катькалко.

С октября 2015-го по январь 2016 года подсудимые, как полагает следствие, попытались устроить теракт в ТЦ в Ростове-на-Дону под видом религиозного самоубийства.

Для совершения самоподрыва были подготовлены взрывные устройства, детонатор и саморезы. Следственный комитет считает, что девушки использовали камуфлированный жилет для скрытого ношения оружия.

Государственный обвинитель требовала назначить ранее Татьяне Карпенко наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Наталью Гришину осудить на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.

В деле о подготовке теракта фигурирует жительница Ставропольского края Виктория Семенова, которая признала вину и пошла на сделку со следствием. Выяснилось, что под диваном в доме осужденной было спрятано взрывное устройство для совершения теракта. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.