Директора стройфирмы в Новосибирске подозревают в неуплате налогов на 18 млн рублей

«Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего директора ООО “Элестр” по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (“Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере”)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2013 года по март 2015 года работники бухгалтерии ООО «Элестр» по указанию подозреваемого для уклонения от уплаты налогов подавали декларации с ложными сведениями о финансовом состоянии организации. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 18,4 млн рублей.