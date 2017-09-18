Электромобиль врезался в экскаватор на окраине Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

В пятницу на Матвеевском шоссе «Ниссан Лиф» столкнулся с экскаватором. Водительских прав у шофера легковой машины не оказалось, сообщает портал «Губерния».

Водитель электромобиля в компании приятеля ехал в сторону Матвеевки. По словам очевидцев, «Ниссан» внезапно выехал на встречную часть дороги и врезался в заднюю часть «Катерпиллера». Спецтехника, повернутая ковшом к дороге, в это время стояла на обочине. Момента столкновения экскаваторщик не видел, лишь почувствовал мощный удар.

Пассажир и водитель «Ниссана» выбрались из смятой машины самостоятельно. Автолюбителя с разбитым носом инспекторы обнаружили в здании неподалеку — он переодевался, меняя испачканную кровью одежду на чистую. Мужчину 1972 года рождения усадили в патрульный автомобиль. Сотрудники ДПС заподозрили, что задержанный нетрезв, однако подтвердить опьянение на месте не удалось: горожанину нужна была помощь врачей. На «неотложке» его повезли в больницу. Автоинспекторы отправились следом, чтобы мужчина не сбежал из стационара, не пройдя процедуру освидетельствования.