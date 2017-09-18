Двух пенсионерок разыскивают в Хабаровске родные и полиция
Связь с одной из них прервалась уже неделю назад.
Связь с одной из них прервалась уже неделю назад.
Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.
Пропавших пожилых женщин ищут в Хабаровске. Лидию Казанцеву и Валерию Часовитину разыскивают родственники и правоохранительные органы, сообщает ИА AmurMedia.
Как следует из распространяемой в соцсетях ориентировки на Лидию Казанцеву, женщина пропала 11 сентября. Она должна была выехать на автобусном маршруте № 18, но пока так и не вернулась. Сейчас, как уточнила дочь пропавшей Наталья, ее разыскивают сотрудники полиции. Всем, кому
Вторая пожилая женщина, Валерия Часовитина, пропала в минувшую пятницу, 14 сентября. Как следует из ориентировки регионального
Всем, кому