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11:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двух пенсионерок разыскивают в Хабаровске родные и полиция

Связь с одной из них прервалась уже неделю назад.

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

Пропавших пожилых женщин ищут в Хабаровске. Лидию Казанцеву и Валерию Часовитину разыскивают родственники и правоохранительные органы, сообщает ИА AmurMedia.

Как следует из распространяемой в соцсетях ориентировки на Лидию Казанцеву, женщина пропала 11 сентября. Она должна была выехать на автобусном маршруте № 18, но пока так и не вернулась. Сейчас, как уточнила дочь пропавшей Наталья, ее разыскивают сотрудники полиции. Всем, кому что-либо известно о пропавшей, сообщать по телефону 8 924 216 45 11.

Вторая пожилая женщина, Валерия Часовитина, пропала в минувшую пятницу, 14 сентября. Как следует из ориентировки регионального поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск», исчезнувшая ушла из дома по улице Краснореченской.

Всем, кому что-либо известно о женщине, сообщать по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 89098700203, 89098576300, полиция — 112.

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