Двух пенсионерок разыскивают в Хабаровске родные и полиция

Как следует из распространяемой в соцсетях ориентировки на Лидию Казанцеву, женщина пропала 11 сентября. Она должна была выехать на автобусном маршруте № 18, но пока так и не вернулась. Сейчас, как уточнила дочь пропавшей Наталья, ее разыскивают сотрудники полиции. Всем, кому что-либо известно о пропавшей, сообщать по телефону 8 924 216 45 11.