Дело Сиволапа дошло до суда
Ему светит пожизненное.
Ему светит пожизненное.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа. Ему вменяют посягательство на жизнь судебного пристава и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В ближайшее время материалы поступят в Свердловский облсуд, сообщили «Уралинформбюро» в
По данным следствия, бизнесмен накопил долг по кредитам в размере 4,5 миллиона рублей. В течении шести лет он уклонялся от погашения задолженности. Днем 5 октября 2016 года к нему пришел судебный пристав Сергей Дмитриев, чтобы описать машину обвиняемого.
В это время Сиволап скинул из окна на голову сотруднику ФССП бутылку
Сиволапу грозит пожизненное лишение свободы.