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10:05 (мск), источник: АиФ Крым

Двое крымчан попытались заработать на вырубке краснокнижных растений

В Бахчисарайском районе, вблизи села Предущельное, правоохранители обнаружили двух мужчин, занимающихся вырубкой краснокнижных растений, передает пресс-служба МВД РФ по Крыму.

Источник: Аргументы и факты

Так, крымчане 20-ти и 32-х лет срубили шесть деревьев породы «дуб скальный» и одну черноплодную рябину. Сотрудникам полиции они сообщили, что занимались подобным ради заработка, поскольку они безработные.

Экспертная оценка показала, что крымчане нанесли ущерб лесничеству свыше, чем на 200 тыс. руб.

Против нарушителей возбудили уголовное дело. Мужчин ждет штраф до полмиллиона рублей и лишение свободы до семи лет.

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