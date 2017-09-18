Двое крымчан попытались заработать на вырубке краснокнижных растений
В Бахчисарайском районе, вблизи села Предущельное, правоохранители обнаружили двух мужчин, занимающихся вырубкой краснокнижных растений, передает
В Бахчисарайском районе, вблизи села Предущельное, правоохранители обнаружили двух мужчин, занимающихся вырубкой краснокнижных растений, передает
Так, крымчане 20-ти и 32-х лет срубили шесть деревьев породы «дуб скальный» и одну черноплодную рябину. Сотрудникам полиции они сообщили, что занимались подобным ради заработка, поскольку они безработные.
Экспертная оценка показала, что крымчане нанесли ущерб лесничеству свыше, чем на 200 тыс. руб.
Против нарушителей возбудили уголовное дело. Мужчин ждет штраф до полмиллиона рублей и лишение свободы до семи лет.