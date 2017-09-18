В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение
МЧС предупреждает об усилении ветра и сильных дождях в Калининграде.
МЧС предупреждает об усилении ветра и сильных дождях в Калининграде.
Порывистый ветер и сильные дожди продлятся в Калининграде и области до обеда понедельника. Об этом рассказали в
По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября с 10 в Калининградской области ожидается усиление северного,
«Ливневки уже не справляются, конечно. От этого скорость движения на основных дорогах значительно снижается — автомобилисты объезжают лужи. Все как всегда», — жалуются пользователи соцсетей.
МЧС рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, соблюдать правила дорожного движения, не ставить автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев.