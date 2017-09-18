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10:10 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупреждает об усилении ветра и сильных дождях в Калининграде.

Источник: Аргументы и факты

Порывистый ветер и сильные дожди продлятся в Калининграде и области до обеда понедельника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября с 10 в Калининградской области ожидается усиление северного, северо-западного ветра в порывах до 25 м/с. Местами синоптики обещают сильные дожди.

«Ливневки уже не справляются, конечно. От этого скорость движения на основных дорогах значительно снижается — автомобилисты объезжают лужи. Все как всегда», — жалуются пользователи соцсетей.

МЧС рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, соблюдать правила дорожного движения, не ставить автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев.

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