В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

Источник: Аргументы и факты

Порывистый ветер и сильные дожди продлятся в Калининграде и области до обеда понедельника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября с 10 в Калининградской области ожидается усиление северного, северо-западного ветра в порывах до 25 м/с. Местами синоптики обещают сильные дожди.

«Ливневки уже не справляются, конечно. От этого скорость движения на основных дорогах значительно снижается — автомобилисты объезжают лужи. Все как всегда», — жалуются пользователи соцсетей.