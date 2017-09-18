Любитель пьяной езды из Иркутска проведет за решеткой 4 месяца

Источник: IrkutskMedia.ru

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленнику назначили 4 месяца лишения свободы, а также лишили прав почти на 2 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Судом установлено, что ранее мужчина уже нарушал Правила дорожного движения, управляя автомобилем в нетрезвом виде. В марте 2017 года пьяный мужчина на автомобиле Daewoo Matiz передвигался по Иркутску. Затем на улице Семена Лагоды его остановил инспектор ГИБДД. Злоумышленник отказался от прохождения медосвидетельствования, тем самым не выполнив законного требования уполномоченного должностного лица.

«Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 8 месяцев», — отметили в ведомстве.