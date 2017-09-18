В Березниках зоозащитница ответит перед судом за коммерческий подкуп

По данным СУ СКР по Пермскому краю, женщина занималась управленческими функциями в некоммерческом фонде помощи животным «Друг». В июне 2017 года в организацию на обязательные работы попал 30-летний осужденный.



За этот месяц подозреваемая не раз предлагала ему за 20 тысяч рублей поставить фиктивные отметки об исполнении наказания без фактического отбытия.

Мужчина сообщил о ее действиях в правоохранительные органы. 21 июня возле дома по улице Пятилетки при получении денег женщина была задержана с поличным сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.