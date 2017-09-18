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10:10 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках зоозащитница ответит перед судом за коммерческий подкуп

Следственный отдел по городу Березники завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в коммерческом подкупе за незаконные действия.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, женщина занималась управленческими функциями в некоммерческом фонде помощи животным «Друг». В июне 2017 года в организацию на обязательные работы попал 30-летний осужденный.

За этот месяц подозреваемая не раз предлагала ему за 20 тысяч рублей поставить фиктивные отметки об исполнении наказания без фактического отбытия.
Мужчина сообщил о ее действиях в правоохранительные органы. 21 июня возле дома по улице Пятилетки при получении денег женщина была задержана с поличным сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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