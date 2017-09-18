В уфимской мэрии объяснили, почему загорелся трамвай
Предполагаемая причина возгорания — неисправность систем и механизмов.
Предполагаемая причина возгорания — неисправность систем и механизмов.
В городской администрации объяснили, почему загорелся трамвай на перекрестке улиц Трамвайная — Российская. Напомним,
-Пассажирам общественного транспорта следует помнить, что в любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении токсичные и ядовиты вещества. Поэтому покидать салон необходимо быстро, закрыв рот и нос платком или рукавом, — напомнили в