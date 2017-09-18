Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Немец Швайгер рассказал, чем русские лучше американцев
17 советов от самых старых людей планеты
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимской мэрии объяснили, почему загорелся трамвай

Предполагаемая причина возгорания — неисправность систем и механизмов.

В городской администрации объяснили, почему загорелся трамвай на перекрестке улиц Трамвайная — Российская. Напомним, из-за замыкания линейного контактора огонь охватил салон трамвая. Предполагаемой причиной эксперты назвали неисправность систем и механизмов.

-Пассажирам общественного транспорта следует помнить, что в любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении токсичные и ядовиты вещества. Поэтому покидать салон необходимо быстро, закрыв рот и нос платком или рукавом, — напомнили в пресс-службе уфимской мэрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
Премьер Японии не видит смысла в диалоге с Северной Кореей
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь