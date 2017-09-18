В поселке под Феодосией сгорел магазин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). В минувшие выходные в поселке Береговое (Феодосийский городской округ) произошло возгорание магазина. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). В минувшие выходные в поселке Береговое (Феодосийский городской округ) произошло возгорание магазина. Об этом сообщает
Как уточнили в
Прибывшие на место крымские спасатели успешно локализовали и потушили возгорание, причины выясняют эксперты.
Кроме того, в прошедшие выходные сотрудники пожарной охраны потушили возгорания хозяйственной постройки в селе Новоандреевка (Симферопольский район) и жилого дома в селе Веселое (городской округ Судак). В результате происшествий никто не пострадал.