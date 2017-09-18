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10:13 (мск), источник: РИА Крым

В поселке под Феодосией сгорел магазин

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). В минувшие выходные в поселке Береговое (Феодосийский городской округ) произошло возгорание магазина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Как уточнили в пресс-службе, от огня пострадали складские помещения и задний двор магазина. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Прибывшие на место крымские спасатели успешно локализовали и потушили возгорание, причины выясняют эксперты.

Кроме того, в прошедшие выходные сотрудники пожарной охраны потушили возгорания хозяйственной постройки в селе Новоандреевка (Симферопольский район) и жилого дома в селе Веселое (городской округ Судак). В результате происшествий никто не пострадал.

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