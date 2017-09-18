В поселке под Феодосией сгорел магазин

Как уточнили в пресс-службе, от огня пострадали складские помещения и задний двор магазина. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Кроме того, в прошедшие выходные сотрудники пожарной охраны потушили возгорания хозяйственной постройки в селе Новоандреевка (Симферопольский район) и жилого дома в селе Веселое (городской округ Судак). В результате происшествий никто не пострадал.