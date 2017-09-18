В Лискинском районе загорелся «УАЗ»
Водитель получил ожоги 2 и 3 степени.
Водитель получил ожоги 2 и 3 степени.
Автомобиль «УАЗ» загорелся в хуторе Прияр Лискинского района в 13:28 субботы, 16 сентября. Водитель, 46 летний мужчина, получил ожоги второй и третьей степени. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой
По предварительным данным, лискинец не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате автомобиль загорелся. Пострадавшего доставили в Лискинскую райбольницу. Пассажирка «УАЗа» также получила травмы различной степени тяжести.