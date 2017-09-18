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10:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лискинском районе загорелся «УАЗ»

Водитель получил ожоги 2 и 3 степени.

Автомобиль «УАЗ» загорелся в хуторе Прияр Лискинского района в 13:28 субботы, 16 сентября. Водитель, 46 летний мужчина, получил ожоги второй и третьей степени. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 18 сентября.

По предварительным данным, лискинец не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате автомобиль загорелся. Пострадавшего доставили в Лискинскую райбольницу. Пассажирка «УАЗа» также получила травмы различной степени тяжести.

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