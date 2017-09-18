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10:54 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде затопило проезжую часть на ул. Транспортной

В Калининграде на ул. Транспортной затопило участок дороги. Об этом Клопс.Ru сообщил один из автомобилистов.

Источник: Клопс.ru

По словам очевидца, после дождя водители передвигаются по этой улице «вплавь». «Не знаю кто за это отвечает, но за пять лет ничего не поменялось», — отметил он.

В июле в городе затопило участок автомобильной дороги на ул. Сибирякова. Аналогичная ситуация произошла на проспекте Калинина из-за проблем с ливневой канализацией.

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