В Калининграде затопило проезжую часть на ул. Транспортной
В Калининграде на ул. Транспортной затопило участок дороги. Об этом Клопс.Ru сообщил один из автомобилистов.
В Калининграде на ул. Транспортной затопило участок дороги. Об этом Клопс.Ru сообщил один из автомобилистов.
По словам очевидца, после дождя водители передвигаются по этой улице «вплавь». «Не знаю кто за это отвечает, но за пять лет ничего не поменялось», — отметил он.
В июле в городе затопило участок автомобильной дороги на ул. Сибирякова. Аналогичная ситуация произошла на проспекте Калинина