Житель Нижегородской области получил ожоги 35% тела на пожаре в Павлове
Нижний Новгород. 18 сентября.
Нижний Новгород. 18 сентября.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Снежная в Павлове поступило в ведомство в 19:55 17 сентября.
Согласно информации, так как пожар был довольно поздно обнаружен, то на момент прибытия первых
В результате пожара 55-летний хозяин дома получил ожоги 35% тела
Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, а именно электроплитки.