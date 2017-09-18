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10:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Житель Нижегородской области получил ожоги 35% тела на пожаре в Павлове

Нижний Новгород. 18 сентября. НТА-Приволжье — Житель Нижегородской области получил ожоги 35% тела на пожаре в Павлове.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Снежная в Павлове поступило в ведомство в 19:55 17 сентября.

Согласно информации, так как пожар был довольно поздно обнаружен, то на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений (через 6 минут после получения сообщения) дом горел по всей площади.

В результате пожара 55-летний хозяин дома получил ожоги 35% тела II-III степени. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу г. Павлово. В результате пожара сгорел дом на площади 35 кв.м.

Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, а именно электроплитки.

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