Житель Нижегородской области получил ожоги 35% тела на пожаре в Павлове

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Снежная в Павлове поступило в ведомство в 19:55 17 сентября.

Согласно информации, так как пожар был довольно поздно обнаружен, то на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений (через 6 минут после получения сообщения) дом горел по всей площади.

В результате пожара 55-летний хозяин дома получил ожоги 35% тела II-III степени. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу г. Павлово. В результате пожара сгорел дом на площади 35 кв.м.