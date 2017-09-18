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10:58 (мск), источник: БЕЛТА

Сверхлегкий самолет совершил вынужденную посадку в лесу в Мозырском районе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сверхлегкий самолет совершил вынужденную посадку в лесу в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Спасателям Мозырского района 17 сентября в 09.46 поступило сообщение о том, что в лесу у поселка Сосновый, предположительно, упал самолет. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что самолет Х-32 «Бекас» во время полета над Боковским лесничеством совершил вынужденную посадку из-за резкого изменения направления ветра.

«Со слов 49-летнего пилота, при полете на высоте 15 м от крон деревьев он принял решение об аварийной посадке из-за погодных условий. На борту, кроме него, находился пассажир. Оба не пострадали, в медицинской помощи не нуждались, — рассказали в МЧС. — Сверхлегкий самолет был занят воздушными работами по опрыскиванию лесов».

В результате вынужденной посадки самолет получил незначительные повреждения фюзеляжа и крыльев.

Ведутся работы по выяснению причин инцидента и дальнейшей транспортировке летательного аппарата.

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