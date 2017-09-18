Сверхлегкий самолет совершил вынужденную посадку в лесу в Мозырском районе
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сверхлегкий самолет совершил вынужденную посадку в лесу в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сверхлегкий самолет совершил вынужденную посадку в лесу в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасателям Мозырского района 17 сентября в 09.46 поступило сообщение о том, что в лесу у поселка Сосновый, предположительно, упал самолет. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что самолет Х-32 «Бекас» во время полета над Боковским лесничеством совершил вынужденную посадку
«Со слов 49-летнего пилота, при полете на высоте 15 м от крон деревьев он принял решение об аварийной посадке
В результате вынужденной посадки самолет получил незначительные повреждения фюзеляжа и крыльев.
Ведутся работы по выяснению причин инцидента и дальнейшей транспортировке летательного аппарата.