Быстрыкин поручил проверить информацию о похищении людей в Подмосковье

«Бастрыкин поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки ГСУ по Московской области, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по ее результатам», — говорится в сообщении.

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Как сообщается в материале журналистов, в Московской области, в том числе, в городе Сергиевом Посаде, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане.

По имеющейся информации, они выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.