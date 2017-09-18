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10:58 (мск), источник: РИАМО

Быстрыкин поручил проверить информацию о похищении людей в Подмосковье

РИАМО — 18 сен. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку в связи с выходом в новостном выпуске на одном из федеральных каналов сюжета о возможных похищениях людей в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Бастрыкин поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки ГСУ по Московской области, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по ее результатам», — говорится в сообщении.

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Как сообщается в материале журналистов, в Московской области, в том числе, в городе Сергиевом Посаде, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане.

По имеющейся информации, они выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.

В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого «рабства». Одна из пострадавших сообщила сотрудникам полиции о том, что неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, ее жестоко избивали.

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