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10:45 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре нашли останки женщины, с которыми сделал селфи местный житель

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Следователи нашли останки женщины, с которыми ранее сделал селфи житель Краснодара; сейчас устанавливается личность погибшей, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение об обнаружении останков женщины на территории военного авиационного училища в Краснодаре, расположенного на улице Дзержинского, поступило в городские правоохранительные органы вечером 12 сентября.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами.

Как сообщалось ранее, 11 сентября текущего года рабочие нашли мобильный телефон на улице Репина в Краснодаре, в котором были фотографии 35-летнего местного жителя с обнаруженными позже частями тела погибшей.

«В настоящее время устанавливается его причастность к совершенному убийству, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в ведомстве.

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