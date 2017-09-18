В Краснодаре нашли останки женщины, с которыми сделал селфи местный житель
КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Следователи нашли останки женщины, с которыми ранее сделал селфи житель Краснодара; сейчас устанавливается личность погибшей, сообщает
КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Следователи нашли останки женщины, с которыми ранее сделал селфи житель Краснодара; сейчас устанавливается личность погибшей, сообщает
Уточняется, что сообщение об обнаружении останков женщины на территории военного авиационного училища в Краснодаре, расположенного на улице Дзержинского, поступило в городские правоохранительные органы вечером 12 сентября.
«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами.
Как сообщалось ранее, 11 сентября текущего года рабочие нашли мобильный телефон на улице Репина в Краснодаре, в котором были фотографии 35-летнего местного жителя с обнаруженными позже частями тела погибшей.
«В настоящее время устанавливается его причастность к совершенному убийству, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в ведомстве.