Бриллианты и более двух миллионов рублей изъяли на новосибирской таможне

Буквально на днях инспекторы таможенного поста Аэропорт Толмачево у 39-летнего гражданина Китая изъяли в большом количестве подозрительные иностранные дензнаки, которые он собирался вывезти на родину.

«Гражданин КНР летел рейсом Новосибирск — Шанхай, — рассказала специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова. — По заключению эксперта, валюта Молдовы в сумме 4,6 тысяч лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными, но не разрезанными купюрами Украины (819 тыс гривен) — подлинными. Но каким образом в руки иностранца попали листы с неразрезанными купюрами, и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, сейчас выясняют правоохранительные органы (ч. 1 ст. 186 УК РФ — перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта)».

В этом году таможня уже возбудила против граждан 504 дела об административных правонарушениях при попытках незаконного провоза через границу в общей сложности: 2 миллионов рублей, почти 15 тысяч доллара США, 9 тысяч тайских бат, 252 юаней КНР. Кроме того, во время таможенного контроля у граждан изъято: 11,4 тысячи сигарет, 19 литров алкоголя, 2 чучела вымирающего вида крокодилов, 431 килограмм насвая, 74 единицы оружия, незадекларированные часы, серьги с брильянтами, 18 бивней мамонта. Пытались незаконно ввезти более 20 кг янтаря, стоимостью свыше 3,5 миллионов рублей, а также живых птиц.