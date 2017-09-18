Омские следователи ищут пропавшего омича

За 3 прошедших с момента пропажи дня мужчина нигде так и не объявился.

«Разыскиваем мужчину 1980 года рождения, уехавшего из своего дома на улице 21-й Амурской на машине Nissan. В минувшую пятницу, 15 сентября, уехал на автомобиле из дома и больше не вернулся», — сообщил «СуперОмску» руководитель отдела криминалистики СУСК России по Омской области Иван Козлов.