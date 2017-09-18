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10:42 (мск), источник: Новости Воронежа

Водитель и четверо пассажиров «Ниссан» попали в больницу после ДТП с трактором

Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.

Источник: Новости Воронежа

В 19:40 воскресенья, 18 сентября 2017 года, в Воронежской области произошла авария, в которой пострадали пять человек.
В Хохольском районе 68-летний водитель «Ниссан Альмера», проживающий в этом же районе, столкнулся с трактором МТЗ-82. За рулем последнего сидел его ровесник и земляк.

«Травмы в ДТП получил водитель иномарки и пассажиры авто: женщина 45 лет, мужчины 28 и 37 лет, а также девушка 26 лет», — рассказали в МВД. И добавили, что все пострадавшие — местные жители.

С травмами людей увезли в больницу на «скорой помощи».

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