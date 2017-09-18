Водитель и четверо пассажиров «Ниссан» попали в больницу после ДТП с трактором
Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.
Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.
В 19:40 воскресенья, 18 сентября 2017 года, в Воронежской области произошла авария, в которой пострадали пять человек.
В Хохольском районе 68-летний водитель «Ниссан Альмера», проживающий в этом же районе, столкнулся с трактором МТЗ-82. За рулем последнего сидел его ровесник и земляк.
«Травмы в ДТП получил водитель иномарки и пассажиры авто: женщина 45 лет, мужчины 28 и 37 лет, а также девушка 26 лет», — рассказали в МВД. И добавили, что все пострадавшие — местные жители.
С травмами людей увезли в больницу на «скорой помощи».