Водитель и четверо пассажиров «Ниссан» попали в больницу после ДТП с трактором

В 19:40 воскресенья, 18 сентября 2017 года, в Воронежской области произошла авария, в которой пострадали пять человек.

В Хохольском районе 68-летний водитель «Ниссан Альмера», проживающий в этом же районе, столкнулся с трактором МТЗ-82. За рулем последнего сидел его ровесник и земляк.