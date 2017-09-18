Воспитательницу минских яслей-сада за хищение детских вещей приговорили к 1,5 года условно

Прокуратурой Партизанского района Минска было поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летней воспитательницы яслей-сада, совершавшей хищения золотых украшений у детей во время дневного сна. Похищенное затем сдавалось в ломбард. Несмотря на юный возраст, дети смогли объяснить психологу и следователю, кто именно похитил их вещи, во что была одета в этот момент воспитательница.

Судом Партизанского района Минска действия девушки квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст. 205 УК (кража), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Исходя из того, что девушка впервые осуждалась к лишению свободы за совершение менее тяжких преступлений, учитывая характер противоправных деяний и ее личность, суд вынес постановление об условном неприменении к ней наказания в течение испытательного срока в 1 год.