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10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Воспитательницу минских яслей-сада за хищение детских вещей приговорили к 1,5 года условно

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор в отношении воспитательницы яслей-сада, похищавшей личные вещи детей. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Прокуратурой Партизанского района Минска было поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летней воспитательницы яслей-сада, совершавшей хищения золотых украшений у детей во время дневного сна. Похищенное затем сдавалось в ломбард. Несмотря на юный возраст, дети смогли объяснить психологу и следователю, кто именно похитил их вещи, во что была одета в этот момент воспитательница.

Судом Партизанского района Минска действия девушки квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст. 205 УК (кража), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Исходя из того, что девушка впервые осуждалась к лишению свободы за совершение менее тяжких преступлений, учитывая характер противоправных деяний и ее личность, суд вынес постановление об условном неприменении к ней наказания в течение испытательного срока в 1 год.

Причиненный ущерб возмещен полностью, виновная раскаялась в содеянном.

Приговор вступил в законную силу.

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