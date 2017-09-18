В Златоусте грибники потеряли девочку

17 сентября в Миасский спасотряд областной службы поступил вызов в лесной массив рядом с трассой Миасс — Златоуст. Это примерно в 17 километрах от Миасса. Семья из Златоуста собирала грибы недалеко от трассы. Шестилетняя дочка, находившаяся рядом с отцом, решила пойти к маме, но потерялась.

«Родители позвонили в единую диспетчерскую службу и сообщили о случившемся, оператор ЕДДС переключил звонок на спасателей. Специалисты Миасского спасотряда сразу же выехали на место происшествия и начали поиск. Вскоре к Миасским спасателям подключились коллеги из Златоустовского ПСО. Туда же выехали спасатели Мобильного отряда из Челябинска, а также группа кинологов из Россоюзспаса. Через некоторое время к поискам присоединились пожарные и сотрудники полиции из Миасса и Златоуста», — сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области.