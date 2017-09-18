В Златоусте грибники потеряли девочку
В Златоусте 6-летняя девочка потерялась во время сбора грибов. Малышку случайно нашел лесник.
В Златоусте 6-летняя девочка потерялась во время сбора грибов. Малышку случайно нашел лесник.
17 сентября в Миасский спасотряд областной службы поступил вызов в лесной массив рядом с трассой Миасс — Златоуст. Это примерно в 17 километрах от Миасса. Семья из Златоуста собирала грибы недалеко от трассы. Шестилетняя дочка, находившаяся рядом с отцом, решила пойти к маме, но потерялась.
«Родители позвонили в единую диспетчерскую службу и сообщили о случившемся, оператор ЕДДС переключил звонок на спасателей. Специалисты Миасского спасотряда сразу же выехали на место происшествия и начали поиск. Вскоре к Миасским спасателям подключились коллеги из Златоустовского ПСО. Туда же выехали спасатели Мобильного отряда из Челябинска, а также группа кинологов из Россоюзспаса. Через некоторое время к поискам присоединились пожарные и сотрудники полиции из Миасса и Златоуста», — сообщает
Родители ребёнка также обзвонили знакомых, которые тоже приехали искать малышку. Всего в поисках участвовало около 80-ти человек. Примерно в 20 часов ребенка нашёл лесник, проходивший в 2-х километрах от места, где девочка ушла от родителей. Мужчина не знал о потерявшемся ребёнке и оказался там случайно. Он передал малышку спасателям, которые в это время на квадроцикле обследовали лесную дорогу. Девочку вывезли из леса и передали родителям.