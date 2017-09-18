Мотоциклист погиб в автоаварии на Сормовском шоссе Нижнего Новгорода
Нижний Новгород. 18 сентября.
Нижний Новгород. 18 сентября.
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 15 сентября в 16:40 на ул. Сормовское шоссе, 1Д (Московский район).
Согласно информации, 31-летний водитель иномарки Kia при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту Honda.
В результате ДТП находившийся в мотошлеме водитель мотоцикла получил смертельное ранение.
Отметим, что это единственное в Нижегородской области ДТП с летальным исходом за 15 сентября. За этот день в Нижегородской области было зафиксировано 120 аварий с материальным ущербом.