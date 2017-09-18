Мотоциклист погиб в автоаварии на Сормовском шоссе Нижнего Новгорода

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 15 сентября в 16:40 на ул. Сормовское шоссе, 1Д (Московский район).

Отметим, что это единственное в Нижегородской области ДТП с летальным исходом за 15 сентября. За этот день в Нижегородской области было зафиксировано 120 аварий с материальным ущербом.