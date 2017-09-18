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11:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мотоциклист погиб в автоаварии на Сормовском шоссе Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 18 сентября. НТА-Приволжье — Мотоциклист погиб в автоаварии на Сормовском шоссе Нижнего Новгорода.

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 15 сентября в 16:40 на ул. Сормовское шоссе, 1Д (Московский район).

Согласно информации, 31-летний водитель иномарки Kia при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту Honda.

В результате ДТП находившийся в мотошлеме водитель мотоцикла получил смертельное ранение.

Отметим, что это единственное в Нижегородской области ДТП с летальным исходом за 15 сентября. За этот день в Нижегородской области было зафиксировано 120 аварий с материальным ущербом.

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