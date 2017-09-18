В Нижегородской области сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой

«Мужчина отказался предъявить документы полицейским, игнорируя требования инспектора ДПС, резко тронулся на машине с места и попытался скрыться. На неоднократные требования сотрудников об остановке транспортного средства нарушитель не реагировал, продолжил движение, создавая опасность для иных участников движения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того, как нарушитель, маневрируя на проезжей части, совершил ДТП с другим участником движения, сотрудниками ДПС в соответствии с законом «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия для остановки его транспортного средства. Полицейские предупредили правонарушителя, сделав два выстрела в воздух. После этого сотрудник ГИБДД произвел выстрел по задним колесам автомобиля. Тогда мужчина остановил транспортное средство и был задержан.