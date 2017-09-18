Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Разбился самолет Минобороны РФ
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8В Индии простились с Ганешей
11:18 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой

Полицейские стреляли по колесам автомобиля, чтобы остановить правонарушителя.

В Богородском районе Нижегородской области 38-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от автоинспекторов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Мужчина отказался предъявить документы полицейским, игнорируя требования инспектора ДПС, резко тронулся на машине с места и попытался скрыться. На неоднократные требования сотрудников об остановке транспортного средства нарушитель не реагировал, продолжил движение, создавая опасность для иных участников движения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того, как нарушитель, маневрируя на проезжей части, совершил ДТП с другим участником движения, сотрудниками ДПС в соответствии с законом «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия для остановки его транспортного средства. Полицейские предупредили правонарушителя, сделав два выстрела в воздух. После этого сотрудник ГИБДД произвел выстрел по задним колесам автомобиля. Тогда мужчина остановил транспортное средство и был задержан.

В отношении задержанного были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР Деревянные пеналы, прописи, стирательные резинки вместо ластиков и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть, – вспоминаем, с чем приходили в школу дети в Советском Союзе.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь