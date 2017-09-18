Сотрудник ФСБ рассказал обстоятельства задержания Улюкаева

Источник: РИА "Новости"

Свидетелем гособвинения на процессе по делу экс-главы Минэкономразвития стал сотрудник ФСБ, его допрос ведется в зале суда. Об этом сообщает корреспондент РБК.



Сотрудник спецслужбы Алексей Калугин стал 11-м свидетелем по делу бывшего министра. Он рассказал об обстоятельствах задержания Улюкаева 14 ноября 2016 года.



«В этот день мне поступила задача выехать в офис «Роснефти» на Софийскую набережную 26/1 [адрес, по которому в Москве расположена штаб-квартира «Роснефти"]. Когда я туда прибыл, была вторая половина дня. В 17:30 во дворе «Роснефти» был остановлен автомобиль BMW. Из автомобиля вышли водитель и Улюкаев», — рассказал Калугин.

Сотрудники ФСБ представились Улюкаеву, после чего осмотрели автомобиль.

В багажнике автомобиля Улюкаева были обнаружены сумка коричневого цвета и корзина. Сотрудники ФСБ спросили у министра, кому принадлежит сумка, однако он сказал, что не знает, кто положил ее в багажник. В багажнике, по словам Калугина, также находилась плетеная корзина с тремя бутылками вина.

Улюкаеву и его водителю предложили обработать руки спецраствором. После этого в ультрафиолете, по словам Калугина, стали видны следы красящего вещества.

«Улюкаев был одет по-летнему. Я предложил перевести дальнейший осмотр в помещение. Из-за того, что сумка была закрыта, я предложил добровольно показать содержимое карманов. Улюкаев извлек из правого кармана ключ. На брелке были выявлены следы свечения. Когда открыли сумку, там находились денежные средства США в $2 млн. Когда я задал Улюкаеву вопрос о принадлежности, он сказал, что не знает», — рассказал сотрудник ФСБ.

«20 пачек были просто без упаковки, а остальные 180 были упакованы в полимерный материал прозрачного цвета. Купюры в 100 долларов США. 20 пачек были обвязаны банковской лентой», — добавил он.

Как пояснил сотрудник ФСБ, деньги, переданные Улюкаеву, при подготовке следственных действий были получены от сотрудников «Роснефти». На них и на ручки сумки был нанесен специальный состав, который впоследствии и обнаружили на руках министра и его водителя. На вопрос о том, зачем Улюкаев прибыл в штаб-квартиру «Роснефти», министр ответил, что прибыл на встречу с главой компании Игорем Сечиным. Также Улюкаев рассказал, что сумку получил от Сечина, который сказал ему, что в сумке «подарок».