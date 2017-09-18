Под Челябинском нашли заблудившуюся при сборе грибов девочку

По данным спасателей, вызов в лесной массив рядом с трассой Миасс — Златоуст поступил в воскресенье в 16.05 (14.05 мск) в Миасский спасотряд областной службы.

«Семья из Златоуста собирала грибы недалеко от трассы, а шестилетняя дочка, находившаяся рядом с отцом, решила пойти к маме, но потерялась. Примерно в 20.00 (18.00 мск) ребенка нашел лесник, проходивший в двух километрах от места, где девочка ушла от родителей. Он передал малышку спасателям, которые в это время на квадроцикле обследовали лесную дорогу», — говорится в сообщении.