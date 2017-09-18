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11:58 (мск), источник: СуперОмск

Омичка зарезала сожителя за отказ топить печку

«СуперОмск» продолжает узнавать подробности происшествия в Щербакульском районе Омской области.

Так, редакции удалось узнать причину конфликта, из-за которого 27-летняя девушка убила своего 51-летнего сожителя.

Напомним, по показаниям девушки, между ней и ее возлюбленным возникла ссора на почве алкогольного опьянения. В итоге мужчина скончался от ножевого ранения у себя дома от потери крови.

Оказалось, девушка попросила сожителя затопить печь, в то время как сама чистила лук для приготовления ужина. Мужчина отказался, между парой возникла ссора, в ходе которой неоднократно избивавший девушку хозяин квартиры попытался напасть на нее, за что и получил удар ножом в живот.

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