Омичка зарезала сожителя за отказ топить печку

Напомним, по показаниям девушки, между ней и ее возлюбленным возникла ссора на почве алкогольного опьянения. В итоге мужчина скончался от ножевого ранения у себя дома от потери крови.

Оказалось, девушка попросила сожителя затопить печь, в то время как сама чистила лук для приготовления ужина. Мужчина отказался, между парой возникла ссора, в ходе которой неоднократно избивавший девушку хозяин квартиры попытался напасть на нее, за что и получил удар ножом в живот.