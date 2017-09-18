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11:46 (мск), источник: РИА Крым

В Судаке спасатели спустили с горы заблудившуюся туристку

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). Сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» оказали помощь туристке, которая взобралась на гору Меганом и не смогла самостоятельно спуститься обратно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, 22-летняя жительница Ленинского района поднялась по сыпучему склону горы, но в наступившей темноте сошла с тропы и не смогла самостоятельно спуститься.

Прибывшие на место спасатели обнаружили девушку на западном склоне горы Меганом на высоте 350 метров над уровнем моря.

Посредством альпинистского снаряжения туристку эвакуировали с сыпучего склона горы. В медицинской помощи она не нуждалась.

Спасательная операция заняла более трех с половиной часов.

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