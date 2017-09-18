В Судаке спасатели спустили с горы заблудившуюся туристку
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). Сотрудники
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). Сотрудники
Как уточнили в ведомстве, 22-летняя жительница Ленинского района поднялась по сыпучему склону горы, но в наступившей темноте сошла с тропы и не смогла самостоятельно спуститься.
Прибывшие на место спасатели обнаружили девушку на западном склоне горы Меганом на высоте 350 метров над уровнем моря.
Посредством альпинистского снаряжения туристку эвакуировали с сыпучего склона горы. В медицинской помощи она не нуждалась.
Спасательная операция заняла более трех с половиной часов.