Тело одного из подростков, утонувших в Ладожском озере, найдено
16-летний Костя числился пропавшим без вести с середины июня.
16-летний Костя числился пропавшим без вести с середины июня.
Тело найдено в воде
Трагедия в Импилахтинском заливе Ладожского озера произошла 19 июня. Четверо парней и девушка (самая юная из всех) сели в алюминиевую лодку, завели мотор и направились на один из необитаемых островков. Ребята взяли палатки и спальники, намереваясь переночевать на природе.
Увы, путешествие обернулось трагедией: один из мальчишек не справился с управлением, и лодка перевернулась.
Все пятеро оказались в холодной воде. Выплыли только двое — тот самый мальчик, сидевший на моторе, и его лучший друг. Спасательных жилетов ни на ком не было.
В спасательной операции были задействованы вертолеты и катера МЧС, водолазы осматривали дно Ладоги, а местные рыбаки помогали прочесывать берег. Активная фаза операции продолжалась почти месяц, но не принесла никаких результатов.
И вот теперь, спустя три месяца, тело пропавшего подростка найдено. Об этом 18 сентября сообщили в следственных органах.
Тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются.
Оказался в лодке случайно
По информации «КП», речь идет о юноше по имени Костя. Он
По словам знакомых, Костя был застенчивым и очень интеллигентным парнем. Он занимался в музыкальной школе, неплохо учился.
По информации «КП», они начали встречаться еще несколько лет назад, а потом расстались. Буквально за пару месяцев до трагедии Николь и Рома восстановили отношения.
В тот злосчастный день у Николь был День рождения — ей как раз исполнилось 16. Собственно, это и стало поводом к поездке.
Однако репортеру «КП» в ведомстве отказались раскрывать детали. Официально не сообщается, есть ли в деле подозреваемые или обвиняемые.
Мальчику, который не справился с управлением, уже исполнилось 16 лет. Значит, он уже подлежит уголовной ответственности. Другой вопрос — рассматривает ли его следствие в качестве подозреваемого? И кого еще можно винить в гибели детей?
В СК отвечать на эти вопросы не захотели.
Оба выживших парня не получили серьезных травм, их выписали из больницы спустя несколько дней.