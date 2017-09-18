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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Тело одного из подростков, утонувших в Ладожском озере, найдено

16-летний Костя числился пропавшим без вести с середины июня.

Тело найдено в воде

Трагедия в Импилахтинском заливе Ладожского озера произошла 19 июня. Четверо парней и девушка (самая юная из всех) сели в алюминиевую лодку, завели мотор и направились на один из необитаемых островков. Ребята взяли палатки и спальники, намереваясь переночевать на природе.

Увы, путешествие обернулось трагедией: один из мальчишек не справился с управлением, и лодка перевернулась.

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Все пятеро оказались в холодной воде. Выплыли только двое — тот самый мальчик, сидевший на моторе, и его лучший друг. Спасательных жилетов ни на ком не было.

16-летняя Николь, ее 18-летний бойфренд Рома и его друг Костя (ему тоже было 16) с тех пор числились пропавшими без вести.

В спасательной операции были задействованы вертолеты и катера МЧС, водолазы осматривали дно Ладоги, а местные рыбаки помогали прочесывать берег. Активная фаза операции продолжалась почти месяц, но не принесла никаких результатов.

И вот теперь, спустя три месяца, тело пропавшего подростка найдено. Об этом 18 сентября сообщили в следственных органах.

Тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются.
Официальный сайт Следственного Управления СК по республике Карелия

Оказался в лодке случайно

По информации «КП», речь идет о юноше по имени Костя. Он вообще-то не собирался идти в поход, но друг Рома уговорил. Костя плохо был знаком с остальными парнями, и до последнего сомневался.

По словам знакомых, Костя был застенчивым и очень интеллигентным парнем. Он занимался в музыкальной школе, неплохо учился.

Николь и ее Романа не нашли до сих пор.

По информации «КП», они начали встречаться еще несколько лет назад, а потом расстались. Буквально за пару месяцев до трагедии Николь и Рома восстановили отношения.

В тот злосчастный день у Николь был День рождения — ей как раз исполнилось 16. Собственно, это и стало поводом к поездке.

В карельском СК напомнили, что ведется расследование уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».

Однако репортеру «КП» в ведомстве отказались раскрывать детали. Официально не сообщается, есть ли в деле подозреваемые или обвиняемые.

Мальчику, который не справился с управлением, уже исполнилось 16 лет. Значит, он уже подлежит уголовной ответственности. Другой вопрос — рассматривает ли его следствие в качестве подозреваемого? И кого еще можно винить в гибели детей?

В СК отвечать на эти вопросы не захотели.

Добавим: лодка принадлежала отцу одного из подростков, который тоже сумел спастись. По словам родных, мальчик взял ее без спроса.

Оба выживших парня не получили серьезных травм, их выписали из больницы спустя несколько дней.

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