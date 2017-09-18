Тело одного из подростков, утонувших в Ладожском озере, найдено

Тело найдено в воде

Трагедия в Импилахтинском заливе Ладожского озера произошла 19 июня. Четверо парней и девушка (самая юная из всех) сели в алюминиевую лодку, завели мотор и направились на один из необитаемых островков. Ребята взяли палатки и спальники, намереваясь переночевать на природе.

Увы, путешествие обернулось трагедией: один из мальчишек не справился с управлением, и лодка перевернулась.

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Все пятеро оказались в холодной воде. Выплыли только двое — тот самый мальчик, сидевший на моторе, и его лучший друг. Спасательных жилетов ни на ком не было.

16-летняя Николь, ее 18-летний бойфренд Рома и его друг Костя (ему тоже было 16) с тех пор числились пропавшими без вести.

В спасательной операции были задействованы вертолеты и катера МЧС, водолазы осматривали дно Ладоги, а местные рыбаки помогали прочесывать берег. Активная фаза операции продолжалась почти месяц, но не принесла никаких результатов.

И вот теперь, спустя три месяца, тело пропавшего подростка найдено. Об этом 18 сентября сообщили в следственных органах.

Тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются. Официальный сайт Следственного Управления СК по республике Карелия

Оказался в лодке случайно

По информации «КП», речь идет о юноше по имени Костя. Он вообще-то не собирался идти в поход, но друг Рома уговорил. Костя плохо был знаком с остальными парнями, и до последнего сомневался.

По словам знакомых, Костя был застенчивым и очень интеллигентным парнем. Он занимался в музыкальной школе, неплохо учился.

Николь и ее Романа не нашли до сих пор.

По информации «КП», они начали встречаться еще несколько лет назад, а потом расстались. Буквально за пару месяцев до трагедии Николь и Рома восстановили отношения.

В тот злосчастный день у Николь был День рождения — ей как раз исполнилось 16. Собственно, это и стало поводом к поездке.

В карельском СК напомнили, что ведется расследование уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».

Однако репортеру «КП» в ведомстве отказались раскрывать детали. Официально не сообщается, есть ли в деле подозреваемые или обвиняемые.

Мальчику, который не справился с управлением, уже исполнилось 16 лет. Значит, он уже подлежит уголовной ответственности. Другой вопрос — рассматривает ли его следствие в качестве подозреваемого? И кого еще можно винить в гибели детей?

В СК отвечать на эти вопросы не захотели.

Добавим: лодка принадлежала отцу одного из подростков, который тоже сумел спастись. По словам родных, мальчик взял ее без спроса.