На Васильевском острове рыжебородый водитель открыл стрельбу по таксисту
Мужчина скрылся с места происшествия.
Мужчина скрылся с места происшествия.
В Петербурге неуравновешенный водитель иномарки стрелял в таксиста, передает MR7.ru. Инцидент произошел накануне на автозаправке на Малом проспекте Васильевского острова.
Разгневанный водитель иномарки выхватил пистолет и сделал в сторону своего соперника порядка 7 выстрелов, после чего скрылся с места происшествия.
Стрелка разыскивает полиция. Мужчине около 30−35 лет на вид. Из отличительных особенностей — рыжая борода.