На Васильевском острове рыжебородый водитель открыл стрельбу по таксисту

В Петербурге неуравновешенный водитель иномарки стрелял в таксиста, передает MR7.ru. Инцидент произошел накануне на автозаправке на Малом проспекте Васильевского острова.

По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Caddy с госзнаками Псковской области вступил в конфликт с таксистом, который стоял в очереди.

Разгневанный водитель иномарки выхватил пистолет и сделал в сторону своего соперника порядка 7 выстрелов, после чего скрылся с места происшествия.

Состояние здоровья таксиста уточняется.