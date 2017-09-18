Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
СМИ: реакция Совета Европы на отказ России платить
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
"14 лет в одной куртке": подписчики о Волочковой
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
29-летняя Погребняк выложила откровенное домашнее фото - СМИ
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
12:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Смертельная авария с длинномером произошла под Новосибирском

ДТП на Северном объезде случилось днем 18 сентября, «Тойота» столкнулась с «МАЗом», об этом сообщили «Вестям» в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Смертельная авария с длинномером произошла под Новосибирском днем 18 сентября, рассказали «Вестям» в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель «Toyota Ipsum» двигался со стороны поселка Рыбачий к поселку «Садовый» и выехал на встречную полосу. Лобовое столкновение с длинномером закончилось трагедией — водитель «Тойоты» погиб.

«Пока неясно, зачем водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения — либо выполнял обгон, либо уснул за рулем», — сообщили «Вестям» в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тысячи сибирских туристов попали под удар тайфуна на острове Хайнань в Китае
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на бензин
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
У клиентов «Сбербанк онлайн» возникли проблемы с доступом
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Навка и Песков устроили для дочки грандиозный праздник Наде исполнилось 3 года.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь