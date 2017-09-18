Смертельная авария с длинномером произошла под Новосибирском
ДТП на Северном объезде случилось днем 18 сентября, «Тойота» столкнулась с «МАЗом», об этом сообщили «Вестям» в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
ДТП на Северном объезде случилось днем 18 сентября, «Тойота» столкнулась с «МАЗом», об этом сообщили «Вестям» в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Смертельная авария с длинномером произошла под Новосибирском днем 18 сентября, рассказали «Вестям» в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель «Toyota Ipsum» двигался со стороны поселка Рыбачий к поселку «Садовый» и выехал на встречную полосу. Лобовое столкновение с длинномером закончилось трагедией — водитель «Тойоты» погиб.
«Пока неясно, зачем водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения — либо выполнял обгон, либо уснул за рулем», — сообщили «Вестям» в ГИБДД.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.