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12:13 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат блогера Соколовского обжаловал приговор в Свердловском областном суде

Екатеринбург. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Адвокат Алексей Бушмаков подал в президиум Свердловского областного суда кассацию на приговор блогеру Руслану Соколовскому, получившему условный срок за оскорбление чувств верующих.

«Кассационная жалоба на приговор и на апелляционное определение были поданы 14 сентября», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» А. Бушмаков.

В пресс-службе Свердловского облсуда агентству подтвердили, что жалоба поступила, и 15 сентября была передана судье для изучения.

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Как сообщалось, Р. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, в котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора.

По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Р. Соколовского виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ.

В приговоре отмечалось также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство — ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (ст. 138.1 УК РФ).

Суд приговорил Р. Соколовского к трем годам и шести месяцам условно.

Свердловский облсуд 7 июля смягчил приговор Р. Соколовскому с трех лет и шести месяцев условно до двух лет и трех месяцев условно, исключил ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Это дело вызвало широкий общественный резонанс.

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