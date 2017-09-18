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12:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске за час нашли мужчину, который украл 90 тыс. рублей

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу в Кировском округе.

В Омске за час нашли мужчину, который украл 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне, 17 сентября, 32-летний житель Кировского округа обратился в полицию и сообщил в полицию, что у него украли 90 тыс. рублей. Мужчина рассказал, что вечером оставил на лавочке возле подъезда сумки, а сам отвлекся на своего ребенка, который играл на детской площадке. Возвращаясь с малышом домой, мужчина обнаружил отсутствие барсетки с деньгами и пакета с продуктами.

Оперативники буквально через час в результате поквартирного обхода нашли свидетеля кражи. Женщина видела произошедшее преступление из окна квартиры. Она сообщили, что деньги и сумку похитил знакомый ей местный житель.

Полицейские задержали злоумышленника в соседнем доме на ул. Дмитриева. У ранее судимого 48-летнего омича были изъяты оставшиеся 88 тыс. рублей, две тысячи он уже успел потратить на спиртные напитки, а пакет с продуктами выбросил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 5-ти лет лишения свободы.

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